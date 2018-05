L'unité Payment Services de SIX cédée au français Worldline

SIX, l'opérateur d'infrastructures et de services pour la Bourse suisse, cède au français Worldline son unité Payment Services. La transaction, qui représente 2,3 milliards d'euros (2,75 milliards de francs), prévoit une participation de 27% de SIX dans Worldline.

En novembre dernier, dans le cadre de sa réorientation stratégique, SIX avait annoncé vouloir céder son domaine des cartes de crédit, le plus important en termes de recettes. En concluant ce 'partenariat stratégique', les deux entreprises donnent naissance au 'plus grand prestataire européen dans le secteur des paiements', communique mardi le groupe zurichois.

Le volume total de 2,3 milliards d'euros englobe 49,1 millions d'actions nouvellement émises par Worldline et un apport en numéraire de 283 millions d'euros. Le management actuel et plus de 1300 collaborateurs suisses et européens de SIX Payment Services seront transférés dans la société hexagonale. La finalisation de l'opération est prévue pour le dernier trimestre 2018.

La raison sociale SIX Payment Services restera présente sur le marché jusqu'à nouvel ordre. Worldline pourra ainsi 'bénéficier de la marque forte et performante SIX sur ses marchés existants', précise le communiqué. A noter qu'outre sa part de 27%, SIX détiendra deux places au conseil d'administration de Worldline.

SIX justifie sa volonté de céder son unité active dans le trafic des paiements par la consolidation du secteur à l'échelle européenne. Dans ce contexte, 'les grands acteurs offrant un large éventail de produits et une couverture géographique étendue obtiennent un avantage concurrentiel'.

/ATS