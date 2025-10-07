L'or poursuit sa hausse dans le chaos politique

Le cours de l'or brille toujours de plus belle avec un record franchi lundi au-dessus de 3900 ...
Photo: KEYSTONE/VALCAMBI SA/STR

Le cours de l'or brille toujours de plus belle avec un record franchi lundi au-dessus de 3900 dollars l'once dans un contexte politique pesant, entre le 'shutdown' américain et la nouvelle chute d'un gouvernement en France.

Vers 08h20 mardi, l'or s'échangeait à 3964,30 dollars l'once, après avoir grimpé jusqu'à près de 3977,25 dollars la veille, selon le portail Trading Economics.

Depuis le début de l'année, le métal précieux a progressé de près de 50%, stimulé justement par les instabilités économiques et géopolitiques.

D'après les observateurs du marché, notamment ceux d'HSBC et de Goldman Sachs, l'once pourrait atteindre 4000 à 5000 dollars.

'L'or (comme le bitcoin) remonte, non pas en tant que spéculations, mais comme symptômes d'un malaise plus profond. Les investisseurs ne se contentent plus de se protéger contre l'inflation, ils se protègent contre les gouvernements', estime John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion.

Aux Etats-Unis, 'le gouvernement reste fermé, mais l'indice du dollar reste bien coté, non pas parce que les perspectives sont excellentes, mais parce que les autres devises majeures semblent encore pires', décrit Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote.

En France, 'le chaos politique s'aggrave d'heure en heure. Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a démissionné après seulement 14 heures en fonction. Il a depuis accepté l'appel d'Emmanuel Macron à rester en fonction pendant 48 heures supplémentaires.

/ATS
 

