L'or bat un nouveau record, dépassant 2300 dollars l'once

Le prix de l'or a battu jeudi un nouveau record historique à plus de 2300 dollars l'once. Le précieux métal a poursuivi son ascension grâce à la faveur des prévisions de baisse des taux d'intérêt américains cette année et des tensions géopolitiques.

Jeudi, le lingot a atteint 2304,96 dollars l'once, selon Bloomberg News, après que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a déclaré qu'il serait probablement approprié de réduire les coûts d'emprunt 'à un moment donné cette année'. Le métal jaune a brisé de nombreux records au cours des dernières semaines, alors que la Fed a indiqué qu'elle comptait assouplir prochainement sa politique monétaire, le rendant ainsi plus attractif pour les investisseurs.

La popularité de l'or en tant que valeur refuge en période de turbulences a également dopé sa valeur, les négociants étant préoccupés par la crise au Moyen-Orient et la guerre en cours en Ukraine. Les regards sont désormais tournés vers la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, prévue à la fin de la semaine, un résultat faible étant susceptible de donner à la Fed une marge de manoeuvre pour réduire les taux plus tôt que prévu.

/ATS