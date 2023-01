L'or à un plus haut de huit mois

L'or poursuivait l'ascension entamée en novembre dernier, atteignant jeudi après-midi son plus haut niveau en huit mois. A Londres, l'once de précieux métal, soit 31,1 grammes, testait la barre des 1900 dollars.

Les courtiers expliquent l'actuelle hausse des cours du métal jaune par l'affaiblissement du dollar américain.

Le billet vert s'est affaibli ces derniers jours, les investisseurs spéculant de plus en plus sur des hausses des taux moins fortes. Du fait que l'or se négocie au niveau international en dollars, la perte de valeur du dollar rend le précieux métal moins onéreux, renforçant ainsi la demande.

Il aura néamoins fallu attendre la publication de l'inflation de décembre au pays de l'oncle Sam, conforme aux prévisions à 6,5%, pour voir le métal jaune venir chatouiller la marque des 1900 USD, avec un plus haut à 1905,54 dollars l'once.

Depuis début novembre, le prix de l'or affiche une tendance haussière, le métal jaune s'étant apprécié de plus de 200 dollars par once. Selon Oanda, la fourchette entre 1880 et 1920 dollars l'once pourrait être une fois de plus déterminante, soit en tant que barrière de résistance en cas de déception de l'inflation, soit en tant que signal de reprise de la hausse si un rapport positif est le catalyseur d'une cassure au-dessus. Dans tous les cas, nous pourrions assister à une grande volatilité à la suite de la publication du renchérissement aux Etats-Unis en décembre.

/ATS