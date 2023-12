L'opération Coeur à coeur récolte plus de 4,3 millions de francs

L'opération caritative Coeur à coeur organisée cette semaine par la RTS, la Chaîne du Bonheur et la plupart des radios régionales a permis de récolter un peu plus de 4,3 millions de francs. Ces dons iront aux enfants et aux jeunes n'ayant pas accès à l'éducation.

Cette 8e édition s'est terminée vendredi à 19h00 à Delémont après avoir sillonné sept cantons romands à la rencontre du public. Depuis le 16 décembre, 125 personnalités sont venues au micro pour soutenir l'opération, relèvent vendredi la RTS et la Chaîne du Bonheur dans un communiqué.

Des actions ont été menées dans toutes les régions de Suisse romande: quiz, ateliers, performances, défis et témoignages. Pour la première fois, Cœur à cœur a été rejoint par un mouvement national, amplifié par la journée de la solidarité qui s’est tenue jeudi sur toutes les antennes de la SSR.

La population suisse a montré sa sympathie envers la cause 'Le meilleur tremplin pour l’avenir, c’est l’éducation'. 'Face au contexte actuel incertain, le public s’est mobilisé au-delà de nos espérances. La solidarité a été extraordinaire', relève Pierre Genoud, chef de l’opération, cité dans le communiqué.

Des dons peuvent encore être effectués sur coeurRTS.ch ou au guichet postal (mention Cœur à cœur). En 2022, un peu plus de 1,7 million de francs de promesses avaient été recueillis en faveur du droit à une enfance heureuse en Suisse. Ces dons avaient permis de soutenir près de vingt institutions en Suisse œuvrant pour la protection de l’enfance.

/ATS