L'initiative SSR critiquée de toutes parts au Conseil national

L'initiative SSR, qui veut faire passer la redevance radio-TV de 335 à 200 francs par an, est mal partie au National. A part l'UDC, tous les partis ont critiqué lundi l'initiative populaire '200 francs, ça suffit'. Le Conseil fédéral est aussi opposé.

Le texte de l'UDC, de l'Union suisse des arts et métiers (usam) et des Jeunes PLR demande aussi d'exonérer toutes les entreprises. Des oratrices et orateurs de tous les partis, sauf de l'UDC, ont qualifié l'initiative tour à tour de périlleuse, dangereuse, irréaliste, irresponsable ou encore arriériste.

La SSR est nécessaire à la cohésion de la Suisse et à la démocratie, notamment car elle fournit une offre dans les quatre langues nationales, a-t-il été dit en substance à plusieurs reprises.

La SSR s'éloigne de plus en plus de son mandat et occupe le terrain des médias privés, a contré Benjamin Fischer (UDC/ZH). Son parti tient au moins à un contre-projet indirect visant à rendre plus efficace le service public dans le domaine de la radio et de la télévision.

/ATS