L'inflation sur un an atteint 0,6% en mai

Les prix à la consommation en Suisse ont progressé de 0,2% dans le courant du mois de mai, portant l'inflation sur un an à 0,6%, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son point de situation mensuel.

Le renchérissement annualisé s'est ainsi maintenu à son niveau du mois d'avril, après avoir été multiplié par deux par rapport à mars.

Les économistes interrogés par AWP tablaient en moyenne sur une inflation de 0,7% sur un an en mai, alimentée par un renchérissement de 0,2% à 0,3% depuis fin avril.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a enflé de 1,3 point à 101,3 points par rapport à décembre 2025.

/ATS