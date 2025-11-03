L'inflation s'amenuise sur un an en octobre

Les prix à la consommation en Suisse ont baissé de 0,3% au mois d'octobre. L'inflation sur ...
L'inflation s'amenuise sur un an en octobre

L'inflation s'amenuise sur un an en octobre

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les prix à la consommation en Suisse ont baissé de 0,3% au mois d'octobre. L'inflation sur un an s'est amenuisée à 0,1%, contre encore 0,2% un mois plus tôt, indique l'Office fédérale de la statistique lundi à l'occasion de son relevé périodique.

Les économistes consultés par l'agence AWP tablaient sur un niveau d'inflation annuel de 0,1% à 0,3%. Le recul des prix sur un mois n'était pas attendu à plus de 0,1%.

Le prix des produits importés notamment a contribué à brider le renchérissement, avec un recul de 0,5% sur un mois et de 1,3% sur douze. Si les prix des produits indigènes se sont érodés de 0,2% en glissement séquentiel, ils ont enflé de 0,5% en comparaison annuelle.

Hors produits frais, saisonniers, énergie et carburants, l'inflation sous-jacente s'établissait le mois dernier à 0,5%.

/ATS
 

Actualités suivantes

Eclaircie des perspectives d'emploi au 4e trimestre

Eclaircie des perspectives d'emploi au 4e trimestre

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 11:07

Situation stable pour les PME suisses en octobre

Situation stable pour les PME suisses en octobre

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 10:57

Ryanair: bénéfice dopé au deuxième trimestre par des prix en hausse

Ryanair: bénéfice dopé au deuxième trimestre par des prix en hausse

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 10:51

Le son suisse: de l’horlogerie à la haute fidélité

Le son suisse: de l’horlogerie à la haute fidélité

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 10:48

Articles les plus lus

Partenariat entre Renault Group et le chinois Geely au Brésil

Partenariat entre Renault Group et le chinois Geely au Brésil

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 08:07

L'inflation s'amenuise sur un an en octobre

L'inflation s'amenuise sur un an en octobre

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 09:57

Le son suisse: de l’horlogerie à la haute fidélité

Le son suisse: de l’horlogerie à la haute fidélité

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 10:48

Ryanair: bénéfice dopé au deuxième trimestre par des prix en hausse

Ryanair: bénéfice dopé au deuxième trimestre par des prix en hausse

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 10:51

Kühne+Nagel acquiert l'irlandais Eastway

Kühne+Nagel acquiert l'irlandais Eastway

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 08:01

Partenariat entre Renault Group et le chinois Geely au Brésil

Partenariat entre Renault Group et le chinois Geely au Brésil

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 08:07

L'inflation s'amenuise sur un an en octobre

L'inflation s'amenuise sur un an en octobre

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 09:57

Le son suisse: de l’horlogerie à la haute fidélité

Le son suisse: de l’horlogerie à la haute fidélité

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 10:48

Melissa: Washington annonce une aide de 3 millions pour Cuba

Melissa: Washington annonce une aide de 3 millions pour Cuba

Économie    Actualisé le 02.11.2025 - 21:25

Trump: la police américaine de l'immigration ne va « pas assez loin »

Trump: la police américaine de l'immigration ne va « pas assez loin »

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 05:57

Kühne+Nagel acquiert l'irlandais Eastway

Kühne+Nagel acquiert l'irlandais Eastway

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 08:01

Partenariat entre Renault Group et le chinois Geely au Brésil

Partenariat entre Renault Group et le chinois Geely au Brésil

Économie    Actualisé le 03.11.2025 - 08:07