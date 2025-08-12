L'inflation américaine stable en juillet

L'inflation a été stable en juillet aux Etats-Unis, selon l'indice CPI publié mardi, alors que les marchés s'attendaient à une accélération en raison des nouveaux droits de douane.

L'indice des prix à la consommation a progressé au même rythme qu'en juin (+2,7% sur un an), contenu par la baisse du coût du pétrole (- 9,5% sur un an).

Sur un mois, l'indice s'affiche même en ralentissement, à +0,2% après +0,3% en juin, dans la lignée des attentes des analystes, selon le consensus publié par MarketWatch.

Hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, l'indice marque en revanche une nette accélération à +3,1% sur un an, ce qui reste toutefois là encore conforme aux attentes.

La publication intervient dans un contexte sensible.

La majorité des économistes s'attendent à voir l'inflation accélérer aux Etats-Unis au fur et à mesure qu'entrent en vigueur les droits de douane mis en place par le président Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier.

Les données officielles ont toutefois encore peu déraillé, faisant dire au chef de l'Etat qu'il n'y a pas d'inflation et donc aucune raison pour la banque centrale des Etats-Unis (Réserve fédérale, Fed) de ne pas baisser ses taux.

Le service de statistiques à l'origine de l'indice CPI, le Bureau des statistiques de l'emploi (BLS), est en outre secoué par les interventions directes du président.

Donald Trump a nommé lundi E.J. Antoni, un économiste d'un centre de réflexion très conservateur, à la tête du BLS, près de deux semaines après en avoir limogé sa cheffe, juste après la publication de chiffres de l'emploi montrant que celui-ci s'est nettement dégradé au printemps.

'Notre économie est florissante et E.J. veillera à ce que les chiffres publiés soient HONNÊTES et JUSTES', selon un message du président.

Chargé des questions économiques à la Heritage Foundation, connue pour ses positions très conservatrices, E.J. Antoni a publié sur le site de ce centre de réflexion plusieurs articles favorables à la politique du président républicain.

/ATS