L'inflation accélère en avril, portée par les carburants

Les prix à la consommation en Suisse ont poursuivi leur accélération en avril sur un an, reflet ...
L'inflation accélère en avril, portée par les carburants

L'inflation accélère en avril, portée par les carburants

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les prix à la consommation en Suisse ont poursuivi leur accélération en avril sur un an, reflet de la hausse des prix du carburant en raison de la guerre au Moyen-Orient, mais aussi des loyers.

Pendant le mois sous revue, l'inflation a atteint 0,6% sur un an, marquant une nette croissance après 0,3% en mars et 0,1% en février, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le renchérissement n'avait plus atteint un tel niveau depuis décembre 2024.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3%.

Ces chiffres se situent dans la partie haute des prévisions compilées par l'agence AWP. Les analystes avaient anticipé la hausse des prix entre 0,4% et 0,7% sur un an et de 0,1% à 0,4% sur un mois.

Les loyers (+1,4% sur un an), l'une des principales charges financières des ménages, ont continué d'augmenter pendant le mois sous revue. Les prix des carburants ont également pris l'ascenseur, l'essence augmentant de 8,8%, le diesel de 19,3% et le mazout de 35,5%. Le coût du transport aérien international a quant à lui progressé de 5,6%.

/ATS
 

Actualités suivantes

Voyage à l'étranger: l'insécurité au plus haut depuis le Covid

Voyage à l'étranger: l'insécurité au plus haut depuis le Covid

Économie    Actualisé le 05.05.2026 - 09:27

Rachat de Twitter: Musk accepte de verser 1,5 million de dollars

Rachat de Twitter: Musk accepte de verser 1,5 million de dollars

Économie    Actualisé le 05.05.2026 - 08:16

Plainte contre LinkedIn pour la vente de données d'utilisateurs

Plainte contre LinkedIn pour la vente de données d'utilisateurs

Économie    Actualisé le 05.05.2026 - 08:12

Geberit boucle un 1er trimestre positif

Geberit boucle un 1er trimestre positif

Économie    Actualisé le 05.05.2026 - 08:08

Articles les plus lus