L'industrie tech suisse a stagné en 2025

Les chiffres d'affaires dans l'industrie tech en Suisse ont globalement stagné en 2025, plombés par le coup de massue douanier des Etats-Unis et la faiblesse des marchés d'exportation.

Pour 2026, le secteur veut croire en une reprise, mais reste prudent face à une situation géopolitique toujours instable.

L'an dernier, l'industrie tech suisse a enregistré des ventes en léger recul de 0,3%, soit pratiquement au même niveau que l'année précédente, indique lundi dans un communiqué de Swissmem, l'association faîtière de l'industrie technologique. Après un premier semestre morose marqué par une baisse du chiffre d'affaires (-2,5%), une légère reprise s'est amorcée au troisième (+3,0%) et au quatrième trimestre (+1,1%) sur un an.

Les entrées de commandes n'ont connu qu'une évolution modeste, augmentant au total de 1,4% en 2025. Le deuxième semestre a tout de même été meilleur que le premier: par rapport aux trimestres correspondants de l'année précédente, les commandes ont augmenté tant au troisième trimestre (+5,4%) qu'au quatrième trimestre (+5,0%).

De plus, le taux d'utilisation des capacités de production dans les entreprises a connu une légère hausse pour la première fois depuis dix trimestres, atteignant 81,5% au quatrième trimestre après avoir baissé à 80,7% auparavant. Il reste toutefois nettement inférieur à la moyenne à long terme, qui s'élève à 85,6%.

Par rapport à l'année précédente, les exportations de biens de l'industrie tech ont quasiment stagné en 2025 (+0,7%) pour atteindre 68,1 milliards de francs. Les principaux marchés ont connu des évolutions différentes. Les exportations vers les Etats-Unis ont fortement reculé (-7,6%), compte tenu des droits de douane.

Les livraisons de marchandises vers l'Asie ont également baissé (-2,9%), l'évolution négative du marché chinois ayant particulièrement pesé sur les résultats. En revanche, le marché européen a de nouveau fait figure de pilier pour l'industrie tech suisse avec une augmentation de 3,5% des exportations.

Moral en hausse, avec réserves

Pour 2026, les attentes sont mitigées. Le léger regain des commandes au second semestre 2025 a redonné espoir aux entrepreneurs. Dans le dernier sondage de Swissmem, 32% des entreprises tablent sur une augmentation des commandes étrangères au cours des douze prochains mois, 45% d'entre elles s'attendent à une évolution inchangée et 23% prévoient un recul.

Toutefois, la situation mondiale instable, la politique douanière imprévisible des Etats-Unis, la force du franc et les tendances isolationnistes de l'Union européenne (UE) continueront de poser des défis et des risques importants cette année, selon le communiqué.

Néanmoins, un sondage récent réalisé par Swissmem montre que les entreprises restent attachées à la Suisse et prévoient de continuer à y investir. Les trois principales raisons expliquant cela sont la disponibilité d'une main-d'oeuvre qualifiée, le marché libéral du travail et les conditions-cadres réglementaires favorables.

