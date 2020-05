L'industrie des boissons enregistre des pertes liées au Covid-19

La consommation d'alcool s'est effondrée durant le confinement. Selon l'Association suisse du commerce des vins, revenant sur une information publiée dans la NZZ am Sonntag, les ventes de vins ont chuté de 35%.

L'association des producteurs de spiritueux a pour sa part constaté une baisse de 25%. Pour ce qui est de la bière, les ventes enregistraient à fin avril une baisse de 5,9% par rapport à la même période l'an passé. L'été risque également d'être difficile, car les événements qui génèrent de gros chiffres d'affaires, tels que les festivals, ont été annulés.

Été difficile

Selon une enquête menée du 8 au 22 mai, 65% des entreprises interrogées se plaignent d'une dégradation de leur situation économique. Les pertes de revenus varient fortement entre les entreprises interrogées et varient de quelques pour cent à plus de 90%. La raison en est avant tout la répartition différente de la part des ventes dans la restauration et la vente au détail.

Pour expliquer cette dégradation, 'la lente ouverture des restaurants et l'interdiction des grands événements' est montrée du doigt. Les entreprises interrogées tablent donc sur une baisse moyenne des ventes de 35% au cours des deux prochains mois.

Ainsi 80% des détaillants de boissons et 60% des producteurs de boissons ont répondu que leur situation économique s'était détériorée depuis la dernière enquête à la mi-mars. Seulement 8% des entreprises interrogées ont constaté une amélioration.

Les entreprises s'attendent à de fortes difficultés de vente au cours des deux prochains mois. Près de 35% craignent des problèmes de liquidités. Un quart des répondants s'attendent à des licenciements en raison de la pandémie de Covid-19 tandis qu'environ la moitié d'entre eux ont recours au chômage partiel.

Livraison à domicile: effet positif

Un peu plus de 40% des personnes interrogées observent toutefois des effets positifs de la crise. L'augmentation des ventes via les livraisons à domicile ou la hausse des ventes au détail ont été mentionnées, comme l'écrit l'ASG.

Près de 60% des entreprises interrogées considèrent que les mesures du Conseil fédéral sont suffisantes. En ce qui concerne la réduction des loyers commerciaux, l'industrie demande qu'une solution soit trouvée pour lever l'incertitude actuelle.

Toutes les associations de l'industrie ASG et les membres de Swissdrink ont été sollicités pour répondre à l'enquête menée dans toute la Suisse. Quatre-vingt-cinq réponses ont été reçues

ASG est l'organisation faîtière de l'industrie suisse des boissons. Elle représente environ 30'000 entreprises, pour un chiffre d'affaires total d'environ 14 milliards de francs. Les secteurs de la bière, du vin, de l'eau minérale, des boissons gazeuses, des spiritueux et de jus de fruits sont représentés dans l'ASG.

/ATS