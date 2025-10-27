L'indigence médiatique progresse - Un problème pour la démocratie

De moins en moins de personnes en Suisse utilisent les médias journalistiques pour s'informer ...
L'indigence médiatique progresse - Un problème pour la démocratie

L'indigence médiatique progresse - Un problème pour la démocratie

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

De moins en moins de personnes en Suisse utilisent les médias journalistiques pour s'informer. Cette sous-information conduit à une perte de confiance dans la politique et les médias, selon une étude de l'Université de Zurich qui y voit un problème pour la démocratie.

Près de la moitié de la population suisse (46,4 %, +0,7 point de pourcentage) en 2025 fait partie des 'indigents en matière d’information', indiquent les Annales 2025 sur la qualité des médias, publiées lundi par le Centre de recherche sur le public et la société (fög) de l'Université de Zurich.

Les 'indigents médiatiques' désignent des personnes qui ne consomment pas ou très peu d'informations ou qui s'informent principalement via les réseaux sociaux. Leur proportion n'a cessé d'augmenter ces dernières années, selon le fög.

Les résultats montrent que ce groupe de personnes a des connaissances nettement inférieures à celles du reste de la population, tant sur les questions politiques que sur les questions sociales. La consultation de réseaux sociaux ne suffit pas pour s'informer.

/ATS
 

Actualités suivantes

France: la circulation des trains à grande vitesse perturbée

France: la circulation des trains à grande vitesse perturbée

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 11:06

BCE: une réunion sans fantômes à la veille d'Halloween

BCE: une réunion sans fantômes à la veille d'Halloween

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 06:41

Argentine: Milei remporte largement les législatives de mi-mandat

Argentine: Milei remporte largement les législatives de mi-mandat

Économie    Actualisé le 27.10.2025 - 06:12

Novartis rachète une entreprise US de neurosciences: accord conclu

Novartis rachète une entreprise US de neurosciences: accord conclu

Économie    Actualisé le 26.10.2025 - 19:09

Articles les plus lus