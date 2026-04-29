L'indice UBS CFA s'améliore en avril mais reste bas

La confiance en l'économie helvétique s'est quelque peu améliorée en avril, tout en restant faible. L'indice UBS CFA est ainsi passé de -35,0 points en mars à -30,3 points le mois dernier.

Plus de la moitié des participants à l'enquête, soit 33 analystes du secteur financier suisse, s'attendent pas à ce que les perspectives de l'économie suisse changent de manière significative au cours des six prochains mois, tandis qu'un peu plus d'un tiers anticipent une détérioration, fait savoir UBS dans un communiqué publié mercredi.

Ce sont les perspectives économiques des États-Unis qui rendent les experts les plus pessimistes. quand celles de la Chine les préoccupent le moins.

Les expectatives concernant l'inflation restent globalement inchangées pour la Suisse, la zone euro et les États-Unis, la majorité des participants s'attendant à une accélération de celle-ci au cours des six prochains mois. Néanmoins, la plupart des répondants ne prévoient aucun changement des taux d'intérêt à court terme pendant cette période pour les trois régions.

L'inflation en Suisse devrait ainsi être légèrement supérieure à ce qui était prévu en janvier, la prévision moyenne s'établissant à 0,6% pour 2026 (contre 0,4% auparavant) et à 0,7% pour 2027 (contre 0,6% auparavant).

Hausses de taux attendues en zone euro

Alors que les prévisions d'inflation concernant la Suisse et les États-Unis sont conformes aux anticipations du marché, les opinions des analystes divergent de celles du marché pour la zone euro, où deux hausses de taux de 25 points de base par

la Banque centrale européenne sont actuellement anticipées.

Ils sont par ailleurs de plus en plus nombreux à prévoir une hausse des taux d'intérêt à long terme en Suisse et en Allemagne.

Les anticipations d'appréciation du franc ont en outre augmenté par rapport au mois dernier: 53,1% des participants s'attendent désormais à ce que le franc s'apprécie face à l'euro (en hausse de 11,0 points de pourcentage), et 65,6% face au dollar américain (en hausse de 13,0 points de pourcentage).

Concernant les prévisions de croissance du PIB suisse pour cette année et pour l'année prochaine, les experts interrogés n'ont pas révisé leurs pronostics. Comme en janvier, lors de la dernière collecte des prévisions de croissance et d'inflation à moyen terme, ils s'attendent en moyenne à une croissance du PIB de 1,1% en 2026 et de 1,3% en 2027.

La plupart des participants s'attendent à ce que le Saron reste à son niveau actuel au cours des douze prochains mois, avec une légère tendance à la hausse des taux. Ils sont également majoritaires à estimer que l'orientation de la politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS) sera appropriée dans six mois. Seuls 15% la juge trop expansionniste, et un seul analyste la juge trop restrictive.

/ATS