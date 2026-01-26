L'hôtellerie enregistre davantage de nuitées en décembre

Après la stagnation observée en novembre, l'hôtellerie suisse a enregistré une hausse de fréquentation ...
L'hôtellerie enregistre davantage de nuitées en décembre

L'hôtellerie enregistre davantage de nuitées en décembre

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Après la stagnation observée en novembre, l'hôtellerie suisse a enregistré une hausse de fréquentation en décembre. Les nuitées ont augmenté de 5,9% sur un an, selon les résultats provisoires de l'OFS.

Le nombre de visiteurs suisses a progressé de 4,3%, tandis que celui des hôtes étrangers a connu une hausse de 7,4%, selon une première estimation de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiée lundi.

C'est le nombre de touristes en provenance d'Amérique (+8,4%) qui a le plus augmenté, suivi par celui des Européens (+7,5%), Italie en tête (+20,6%), puis des voyageurs venant d'Asie (+5,9%).

En novembre, les nuitées hôtelières ont stagné (-0,3%) en glissement annuel. Ce mois-là, la branche a engrangé 2,3 millions de nuitées.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une panne complique l'achat de billets de train et de bus

Une panne complique l'achat de billets de train et de bus

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 16:09

Migros Magazine distribué le mercredi, les actions lancées le jeudi

Migros Magazine distribué le mercredi, les actions lancées le jeudi

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 14:55

Nouvelle enquête de l'UE à l'encontre de X et de son IA Grok

Nouvelle enquête de l'UE à l'encontre de X et de son IA Grok

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 14:54

Présence élevée de résidus de pesticides sur des fruits en 2024

Présence élevée de résidus de pesticides sur des fruits en 2024

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 16:02

Articles les plus lus

La HES-SO veut rendre le réseau électrique plus résilient

La HES-SO veut rendre le réseau électrique plus résilient

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 11:05

L'or évolue autour des 5080 dollars l'once

L'or évolue autour des 5080 dollars l'once

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 12:33

Nouvelle enquête de l'UE à l'encontre de X et de son IA Grok

Nouvelle enquête de l'UE à l'encontre de X et de son IA Grok

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 14:54

Présence élevée de résidus de pesticides sur des fruits en 2024

Présence élevée de résidus de pesticides sur des fruits en 2024

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 16:02

Fnac Darty cherche à vendre Nature & Découvertes

Fnac Darty cherche à vendre Nature & Découvertes

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 09:35

Le froid glacial fait grimper les prix du gaz européen

Le froid glacial fait grimper les prix du gaz européen

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 10:30

La HES-SO veut rendre le réseau électrique plus résilient

La HES-SO veut rendre le réseau électrique plus résilient

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 11:05

L'or évolue autour des 5080 dollars l'once

L'or évolue autour des 5080 dollars l'once

Économie    Actualisé le 26.01.2026 - 12:33