L'extension des six tronçons autoroutiers est sur le balan

Le vote populaire concernant les six projets d'extensions autoroutières n'est pas tranché. Selon une tendance de l'institut gfs.bern dimanche, le résultat est encore incertain.

D'après des résultats partiels, Genève rejette les extensions à 56,4%. Le refus s'élève au même niveau dans les Grisons. A Zurich, selon une projection, il se monte à 51%.

Les six projets sont devisés à quelque cinq milliards de francs. Près d'un milliard est prévu pour l'axe Le Vengeron-Coppet-Nyon (GE/VD), qui doit être élargi à deux fois trois voies sur une distance d'environ 19 km.

Le référendum a été déposé par l'Association transports et environnement (ATE) et l'organisation actif-trafiC. Il est soutenu par les Vert-e-s, le PS et le PVL, ainsi que par une cinquantaine d'organisations de protection de la nature et du climat.

/ATS