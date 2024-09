L'excédent commercial suisse poursuit son repli en août

La balance du commerce extérieur helvétique a poursuivi son repli en août, pénalisée par des exportations en baisse.

L'industrie chimique et pharmaceutique, moteur des ventes suisses à l'international, a affiché une nette contraction, de même que les importants débouchés chinois et américain.

En août, le commerce extérieur a affiché un excédent de 3,86 milliards de francs, une contraction de 6% par rapport au mois précédent, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Alors que les exportations se sont repliées de 1,2% en valeur nominale (non corrigé de l'inflation) et sur un mois à 22,13 milliards de francs, les importations ont baissé de tout juste 0,1% à 18,27 milliards.

La branche de la chimie et de la pharmacie, plus important contributeur au commerce extérieur de la Suisse, a vu ses exportations reculer de 2,3% pendant le mois sous revue, de même que les machines et l'électronique (-1,2%), les instruments de précision (-2,8%) et les métaux (-11,1%).

Les domaines de l'horlogerie (+5,9%), ainsi que de la bijouterie et de la joaillerie (+1,9%) ont par contre sorti leur épingle du jeu.

Quant aux destinations des produits et services helvétiques, les ventes vers l'Union européenne, premier partenaire commercial de la Confédération, ont progressé de 2,7%, malgré une contraction des exportations vers l'Allemagne (-4,6%) et l'Italie (-7,7%).

Les ventes vers l'Asie ont augmenté de 0,6%, malgré le repli de la Chine (-1,2%), alors que celles vers les Etats-Unis (-13,2%) ont affiché une forte baisse.

/ATS