L'envolée des faillites se poursuit en octobre

Le nombre de faillites enregistrées en Suisse a continué d'augmenter en octobre. Une vague de dépôts de bilan est attendue pour cet exercice, après deux années où les crédits Covid ont soutenu les entreprises en difficultés.

Quelque 578 sociétés ont mis la clé sous la porte en octobre, un bond de 31,7% sur un an, a indiqué lundi Creditreform dans un communiqué. Depuis le début de l'année, ce chiffre atteint 5518, une envolée de 34,9%, selon les spécialistes du recouvrement.

'Nettement moins de faillites ont été enregistrées lors des deux années de la pandémie de coronavirus (2020 et 2021), grâce aux aides publiques dont ont bénéficié les entreprises', a souligné Creditreform.

Les secteurs les plus touchés par les faillites sont la construction, le commerce de gros et de détail, ainsi que la restauration et l'hôtellerie.

L'évolution géographique est cependant très disparate. Alors que de fortes hausses ont été enregistrées dans les cantons de Zoug (+63,1%), Schwytz (+32,6%), Soleure (+25,5%), Lucerne (+47,3%), Zurich (+33,4%) et en Argovie (+26,4%), les cantons de Berne (-5,3%), St-Gall (-12,4%), Genève (-17%), Vaud (-10,4%) et du Valais (-21,4%) ont vu ce nombre reculer depuis le début de l'année, comparé à la période d'avant la pandémie.

Pour l'ensemble de l'année, Creditreform s'attend à ce que 6620 firmes mettent la clé sous la porte, ce qui représenterait une augmentation de 29,3% comparé à l'année précédente.

Côté créations d'entreprises, 3859 (+4,4%) nouvelles entités ont été enregistrées en octobre et 40'945 depuis le début de l'année (-1,2%). Ce chiffre devrait reculer à 48'800 (-3,6%) sur toute l'année 2022, selon les projections de Creditreform.

/ATS