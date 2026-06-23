L'édition 2027 de Watches and Wonders se tiendra du 5 au 11 avril

Le salon de l'horlogerie Watches and Wonders annonce que son édition 2027 se tiendra du 5 au 11 avril prochains à Palexpo. L'événement comptera quatre nouveaux exposants avec les marques horlogères Breitling, Damiani, Gallet et Universal Genève.

Le salon ouvrira ses portes le lundi pour les journées réservées aux professionnels, avant de laisser place au public trois jours durant, du vendredi au dimanche, précise la fondation Watches and Wonders dans un communiqué publié mardi.

Le programme 'In The City', accessible à tous, continuera de prendre de l'ampleur avec une présence renforcée au coeur de Genève qui mêlera horlogerie, culture et expériences immersives pendant la semaine.

House of Brands, qui réunit les maisons horlogères suisses Breitling, Gallet et Universal Genève fera ses débuts au salon, tout comme la marque italienne Damiani. Les organisateurs qualifient cette extension d''étape importante dans l'évolution de Watches and Wonders'.

/ATS