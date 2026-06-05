L'économie de la zone euro s'est repliée de 0,2% au 1er trimestre

L'économie de la zone euro s'est contractée au 1er trimestre, selon une estimation révisée publiée vendredi par Eurostat. L'institut avait initialement fait état d'une croissance quasi-nulle en début d'année.

Selon cette nouvelle estimation, le Produit intérieur brut (PIB) des 21 pays partageant la monnaie unique a reculé de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année, par rapport au trimestre précédent, au lieu d'une croissance de 0,1% précédemment annoncée.

Cette révision d'une ampleur inhabituelle est liée à une chute de l'activité économique en Irlande (-12,1%) encore plus importante qu'estimé initialement.

/ATS