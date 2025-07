L'économie chinoise face à un contexte « très sévère et complexe »

L'économie chinoise fait face à une situation 'très sévère et complexe', a déclaré vendredi le ministère chinois du Commerce, ajoutant que Pékin pourrait en réaction adopter des mesures de soutien à l'économie.

Le PIB chinois a officiellement grimpé de 5,2 % au deuxième trimestre de l'année, porté par des exportations dopées par la crainte d'une aggravation de la guerre commerciale.

Mais les analystes estiment que des mesures de soutien plus larges sont nécessaires pour éviter un ralentissement au second semestre, en raison d'une consommation atone, de pressions déflationnistes et de différends commerciaux persistants avec les Etats-Unis ou encore l'Europe.

'Nous faisons toujours face à une situation très grave et complexe. Les changements mondiaux sont instables et incertains. Certaines de nos politiques apporteront de nouvelles réponses', a déclaré vendredi le ministre du Commerce Wang Wentao lors d'une conférence de presse.

'Notre boîte à outils est bien remplie, et nous serons entièrement prêts', a-t-il ajouté.

Interrogé spécifiquement sur la dépendance de la croissance chinoise aux exportations, le ministre a répondu que le gouvernement préparait des mesures pour 'stimuler davantage l'élan du développement de la consommation'.

'L'économie chinoise s'améliore, et les fondamentaux de long terme n'ont pas changé. Les caractéristiques du marché de la consommation, à savoir un grand potentiel, une forte résilience et vitalité, restent les mêmes', a-t-il ajouté.

Le moral des consommateurs chinois reste grippé par une longue crise de l'immobilier, un taux de chômage élevé chez les jeunes, et des prix stagnants qui poussent généralement les consommateurs à reporter leurs achats.

Indicateur clé du moral des consommateurs, les ventes au détail en Chine ont grimpé de 4,8% en juin, selon des données officielles publiées mardi, un chiffre légèrement inférieur aux prévisions.

Après quatre mois de déflation, les prix à la consommation ont également légèrement augmenté en juin, selon ces statistiques.

