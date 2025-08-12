L'e-ID suisse sera facultative et sûre, plaide le Conseil fédéral

L'identité électronique (e-ID), facultative et étatique, permettra d'effectuer des démarches administratives ou des achats en ligne de manière sûre. Le Conseil fédéral a plaidé mardi pour son acceptation lors de la votation du 28 septembre prochain.

Faire une demande pour un permis de conduire ou passer une commande d'alcool sur Internet peut nécessiter de s'identifier. L'e-ID étatique permettra de le faire de façon entièrement numérique. Son utilisation ne sera pas obligatoire, rappelle le gouvernement dans un communiqué.

Les autorités et les entreprises ne pourront consulter et enregistrer que les données vraiment nécessaires lors de chaque usage. La Confédération stockera les informations dans ses centres de données en Suisse.

Un référendum a été lancé. Les opposants estiment que l'e-ID compromet la protection de la sphère privée. Ils dénoncent aussi une discrimination des personnes qui ne possèdent pas de smartphone.

Le peuple avait largement rejeté une précédente mouture en 2021.

/ATS