L'association Swissveg fête ses 25 ans

Swissveg fête mercredi son 25e anniversaire. L'association pour un mode d'alimentation végétal peut se targuer d'une réussite au-delà des attentes: végétarisme et véganisme, des mots quasi inconnus il y a un quart de siècle, sont au centre de nos modes de vie.

Depuis sa fondation le 8 août 1993 à Sennwald (SG), l'association a connu un développement continu. En 1996, Swissveg lance le projet V-Label en Suisse, devenu désormais le label le plus célèbre pour les produits végétariens et véganes, y compris au-delà des frontières. La même année, le mouvement se dote d'un magazine qui paraît quatre fois par an, en français aussi depuis 1999.

Un festival végane est même organisé annuellement en Suisse depuis 2011. Démarrée sous le nom d'Association Suisse pour le Végétarisme (ASV), le mouvement a pris en 2014 son nouveau nom de Swissveg. Une petite fête pour célébrer ce quart de siècle est organisée à Zurich au Café Complet vendredi.

En Suisse, une personne sur sept ne mange pas de viande, selon une enquête de demoSCOPE effectuée en 2017: 11% se disent végétariens et 3% véganes. S'y ajoutent 17% qui se décrivent comme des 'flexitariens', soit ouverts à manger de la viande à des occasions spéciales. Les jeunes sont plus enclins à se passer de la viande et la tendance est plus marquée en Suisse alémanique.

/ATS