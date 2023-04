L'armée suisse tient son nouveau chasseur de chars

L'armée suisse a trouvé son nouveau système d'engins guidés sol-sol. Le choix s'est porté sur le chasseur de chars SPIKE LR2 de l'entreprise israélo-allemande Eurospike, annonce mardi l'Office fédéral de l'armement (armasuisse).

Le système actuel, l'engin guidé antichars TOW, date des années 1990 et sera mis hors-service l'an prochain. L'armée suisse doit pouvoir continuer à lutter contre des cibles blindées sur de grandes distances, indique armasuisse dans un communiqué.

L'Office de l'armement a adressé une demande d'informations sur des engins guidés sol-sol longue portée à différents fabricants européens et américains. L'analyse détaillée des informations reçues a montré que deux fabricants étaient en mesure de répondre aux exigences militaires applicables au système souhaité.

Des informations approfondies et des offres leur ont donc été demandées. Le choix s'est finalement porté sur le système SPIKE LR2.

Produit par Eurospike, ce système est déjà introduit dans plusieurs armées européennes, note armasuisse. D'après l'analyse de la Confédération, il présente la plus grande valeur militaire et est également l'offre la plus avantageuse sur le plan économique.

Des millions

Le prix d'achat se chiffre en millions, précise l'Office de l'armement à Keystone-ATS sans donner plus de précisions. Le nombre de pièces concernées n'est pas non plus évoqué.

Le système retenu doit d’abord être employé de façon mobile par l'infanterie. Il est renoncé dans un premier temps à l’intégration dans une plate-forme porteuse, mais le SPIKE LR2 offre la possibilité d'une installation ultérieure sur un véhicule, précise armasuisse.

Entreprise israélo-allemande

Domiciliée à Röthenbach an der Pegnitz en Allemagne, Eurospike est une entreprise commune de Diehl Defence GmbH, Rheinmetall Electronics GmbH et Rafael Advanced Defense Systems.

Le développement, la conception et la qualification du système s'effectuent en majeure partie chez Rafael, en Israël. Une grande partie de la production des composants du SPIKE LR2 à destination du marché européen s'opère sur des sites en Allemagne.

La demande d'acquisition doit être soumise au Parlement dans le cadre du message sur l'armée 2024. Concernant l'ancien système sol-sol qui va être mis hors-service, armasuisse précise que des clarifications sont en cours pour savoir si le fabricant ou le pays de fabrication sont intéressés par un rachat ou si les systèmes doivent être éliminés.

/ATS