L'animateur Cyril Hanouna annonce rejoindre le groupe M6

L'animateur Cyril Hanouna, dont la chaîne C8 s'arrête, a finalement annoncé jeudi soir rejoindre le groupe M6 pour une émission télé quotidienne sur W9, également sur la TNT, ainsi qu'un programme sur Fun Radio, à partir du 1er septembre.

Il quittera donc le groupe Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, à qui il a redit son amitié à l'antenne.

Mais 'je ne voulais pas laisser les techniciens sans travail et mes équipes sans travail jusqu'en septembre' donc, 'dès lundi, les chéris, on sera en direct sur Dailymotion, sur YouTube' et sur les bouquets télévisés des box internet, a indiqué Cyril Hanouna en direct sur C8.

Il monte ainsi 'Zoubida TV' pour reprendre son émission quotidienne d'ici la rentrée. L'animateur a conduit ses chroniqueurs en van jusqu'au siège du groupe M6 à Neuilly-sur-Seine, d'où il a fait ces annonces.

Des discussions avaient été menées depuis plusieurs semaines en vue du transfert dans le groupe dirigé par David Larramendy et le suspense a été maintenu jusqu'au bout.

Il s'agira d'un 'projet de divertissement', 'pas un projet sociétal ou politique', donc 'c'est quelque chose de très différent de ce que fait aujourd'hui Cyril', avait indiqué le directeur général des activités audio de M6, Régis Ravanas.

Son arrivée suscite cependant des résistances internes, en raison de la personnalité de l'animateur et de son profil de plus en plus politique.

Fin janvier, les Sociétés des journalistes (SDJ) de la chaîne M6 et de RTL avaient signifié qu'une 'vaste majorité des journalistes (s'était) prononcée contre l'arrivée potentielle de Cyril Hanouna au sein du groupe'.

'S'il vient, je m'en vais', avait aussi lancé la star de M6, Karine Le Marchand, fin janvier. Jeudi matin, elle a cependant révélé qu'elle ne s'opposerait pas à ce recrutement. 'J'ai échangé avec la direction du groupe qui a su me rassurer', a-t-elle expliqué.

C8 va s'éteindre vendredi soir, sur décision du régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, après des 'manquements réitérés' de la chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes en raison des dérapages de 'Baba', surnom de Cyril Hanouna.

A l'avenir, 'on va respecter le public, on va respecter les téléspectateurs comme on l'a toujours fait', a assuré l'animateur-producteur lors de la dernière de TPMP jeudi soir.

'Je continuerai à inviter tout le monde', a-t-il ajouté, alors qu'il a reçu nombre de personnalités de la droite et de l'extrême droite ces deux ou trois dernières années. Il est boycotté par une partie de la gauche.

Au fil des ans, Cyril Hanouna a de plus en plus investi les sujets politiques, jusqu'à susciter des interrogations sur un avenir pour lui dans ce domaine.

'L'élection présidentielle de 2027, pour l'instant, bien sûr, c'est non', a-t-il déclaré jeudi soir. Cependant, 'je le ferai que si un jour on a une chance de sauver la France'.

