L'allemand Müller reprend dix surfaces des supermarchés Alnatura

La disparition de l'enseigne Alnatura en Suisse va permettre au groupe Müller de s'étendre sur le marché helvétique. Dix surfaces délaissées par les supermarchés bio, exploités par la coopérative Migros Zurich, seront ainsi reprises par le détaillant allemand.

Alnatura ne possédait des sites qu'en Suisse alémanique. Müller reprendra deux surfaces à Berne, deux autres à Zurich, celles de St-Gall, ainsi que les emplacements dans les communes zurichoises de Winterthour, Thalwil, Uster et Stäfa, indique mercredi Migros Zurich, qui a annoncé début juillet l'abandon de l'ensemble des 25 échoppes franchisées Alnatura d'ici au 30 décembre.

Quatre surfaces à Zurich seront conservées par Migros, dont celle située à la Limmatplatz, où se trouve le siège du géant orange en Suisse. Pour quatre autres sites à Bâle, Berne et Zoug, le bail arrivera à son terme et ne sera pas reconduit.

Des repreneurs 'individuels' non précisés devraient se partager les sept autres emplacements à Bâle, Zurich, Lucerne et Soleure plus les sites zurichois de Bülach, Meilen et Wädenswil. Des négociations sont en cours, affirme Migros Zurich.

En février dernier, Migros avait présenté sa nouvelle stratégie, visant à se concentrer sur ses propres canaux de distribution, notamment pour les produits estampillés bio. Certaines succursales d'Alnatura fermeront plus rapidement, au cas où le personnel disponible ne serait pas suffisant pour assurer le bon fonctionnement de l'échoppe, précise le communiqué. Cela concerne déjà les sites de Zurich Niederdorf (centre historique) et Wädenswil, qui disparaîtront à la fin du mois.

Les 260 collaborateurs d'Alnatura se verront proposer un emploi chez Migros Zurich, rappelle le grand distributeur. Les produits Alnatura resteront dans les rayons du géant orange.

/ATS