L'allemand Bauhaus s'installe dans les murs de deux Do it + Garden

Bauhaus poursuit son expansion en Suisse, profitant de l'appel d'air créé par le démantèlement ...
L'allemand Bauhaus s'installe dans les murs de deux Do it + Garden

L'allemand Bauhaus s'installe dans les murs de deux Do it + Garden

Photo: KEYSTONE/OBS/BAUHAUS SCHWEIZ/OBS/BAUHAUS SCHWEIZ/ENZO LOPARDO

Bauhaus poursuit son expansion en Suisse, profitant de l'appel d'air créé par le démantèlement de Do it + Garden par Migros. Ayant investi en août les murs de l'ex-filiale du géant orange à Losone, au Tessin, le détaillant allemand ouvre une enseigne à Pfungen (ZH).

Le groupe précise dans son communiqué diffusé vendredi avoir repris l'ensemble du personnel de l'ancien magasin Migros Do it + Garden zurichois, tout comme il l'avait fait pour sa première implantation en Suisse italienne.

Bauhaus a lancé en 2006 une première incursion au Sud du Rhin avec l'ouverture d'un centre à Niederwangen, dans le canton de Berne. La reprise des deux magasins Do it + Garden porte désormais à sept le nombre de ses magasins en Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Feu vert de la Comco à la fusion Baloise-Helvetia

Feu vert de la Comco à la fusion Baloise-Helvetia

Économie    Actualisé le 12.09.2025 - 07:31

Les Sud-Coréens arrêtés aux Etats-Unis attendus dans leur pays

Les Sud-Coréens arrêtés aux Etats-Unis attendus dans leur pays

Économie    Actualisé le 12.09.2025 - 05:51

Majorité à la Cour suprême pour condamner l'ex-président Bolsonaro

Majorité à la Cour suprême pour condamner l'ex-président Bolsonaro

Économie    Actualisé le 11.09.2025 - 21:45

La BCE maintient ses taux pendant la tourmente politique en France

La BCE maintient ses taux pendant la tourmente politique en France

Économie    Actualisé le 11.09.2025 - 15:19

Articles les plus lus