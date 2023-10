L'aile sud de la gare centrale de Zurich retrouve son prestige

Les CFF ont célébré lundi matin la fin de l'assainissement de la prestigieuse aile sud de la gare centrale de Zurich. Durant cinq ans, les travaux de transformation et de modernisation ont permis de restituer l'apparence originelle des lieux.

Inauguré en 1847, le bâtiment qui fait face à la Bahnofstrasse avait perdu de son éclat, au fur et à mesure des aménagements passés. Sa restauration lui a redonné son rayonnement historique et rend ce dernier à nouveau perceptible aux passants et aux voyageurs, indiquent les CFF.

Une cérémonie a marqué lundi la fin des travaux. Elle a eu lieu en présence de la conseillère d'Etat zurichoise Carmen Walker Späh, de la maire de Zurich Corine Mauch et de la directrice de CFF Immobilier Beatrice Bichsel.

Halles latérales dégagées

En lieu et place de certains commerces, les halles latérales retrouvent leur prestige, libérées notamment de faux plafonds ajoutés le siècle dernier. L'assainissement a permis de rénover la toiture et de rafraîchir la façade.

Les espaces intérieurs et l'infrastructure technique ont été renouvelés. Les combles ont été transformés. Un nouveau site de production culinaire a été installé sous la grande halle de la gare.

Pour 175 millions de francs

Les travaux ont été planifiés et réalisés en collaboration avec l'association cantonale de défense du patrimoine. Ils ont coûté 175 millions de francs. Les CFF les ont financés entièrement.

Les CFF disent avoir attaché une grande importance à la restauration des détails historiques. Les pierres des façades ont été restaurées avec du grès d'Uznaberg (ZH). Jusqu'à 13 couches de peinture ont été retirées des colonnes en stuc et en marbre.

Les fenêtres ont été reconstruites sur la base de modèles historiques. Environ 300 caissons de plafond, 500 rosaces en stuc, 180 arches, 80 anges, lions, figures d'Hermès et d'Atlas ont été remplacés ou restaurés.

Restaurants, commerces et bureaux disposent désormais de nouvelles surfaces grâce à l'ajout d'un étage. Les premiers d'entre eux doivent rouvrir vendredi, dont une permanence médicale, un cabinet de dentiste et une pharmacie. D'autres services ouvriront ces prochains mois.

/ATS