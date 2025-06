L'action UBS s'enfonce après le serrage de vis réglementaire

Le titre UBS dégringolait mardi à la Bourse suisse, effaçant largement ses gains de vendredi. Les annonces du Conseil fédéral, qui prévoit un renforcement des mesures réglementaires visant les banques systémiques, étaient diversement appréciées des analystes.

A l'ouverture, l'action UBS chutait de 5,9% à 26,58 francs, après avoir bouclé sur un gain de 3,8% vendredi. Le SMI égarait 0,24%.

'Si à court terme rien ne change, pointe Vontobel, à moyen et long terme la banque sera obligée de changer (de stratégie, modèle d'affaires, structure?) et de prendre des mesures pour atténuer les effets de la réglementation (rétrécissement, scission, déménagement?), aussi pour éviter d'être rachetée, si sa valorisation relative continue de décliner'.

Pour Deutsche Bank, la proposition du Conseil fédéral 'est proche du scénario du pire envisagé au cours des 14 derniers mois quand la réforme 'Too big to fail' a été annoncée'. L'expert en charge souligne que, pourtant, ce scénario le plus pessimiste s'est de plus en plus rapproché de celui de base pour beaucoup d'investisseurs ces dernières semaines. UBS a calculé les besoins supplémentaires en capital à 24 milliards de dollars.

De son côté, Keefe, Bruyette & Woods note que l'annonce du gouvernement n'est pas aussi mauvaise qu'on le craignait. La longue période de mise en place devrait être accueillie avec soulagement.

/ATS