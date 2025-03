L'action Tesla chute de 15%, effaçant les gains post élections

Les actions du constructeur américain de voitures électriques Tesla ont plongé de plus de 15% lundi, effaçant tous les gains réalisés après l'élection présidentielle américaine de novembre.

Cette forte baisse a fait suite à l'abaissement des prévisions de livraison d'un analyste, ce qui a accentué la pression sur le cours de l'action.

Le patron de Tesla, Elon Musk, est devenu un proche allié du président américain Donald Trump pendant la campagne électorale présidentielle.

Après la victoire de ce dernier, le cours de l'action Tesla avait grimpé en flèche, atteignant un sommet à la mi-décembre, lorsqu'il valait environ deux fois plus que le jour de l'élection, début novembre. Toutefois, depuis lors, le cours n'a cessé de baisser, et la chute s'est accélérée au cours des dernières semaines.

Tesla a terminé l'année 2024 avec sa première baisse des livraisons en plus de dix ans, malgré les prévisions de croissance d'Elon Musk.

715 milliards

Le milliardaire, également patron du réseau social X et de SpaceX, a maintenu l'intérêt des investisseurs en promettant des activités futures dans le domaine des voitures autonomes et des robots humanoïdes, même s'il n'est pas encore certain que Tesla réussisse dans ces domaines.

Les investisseurs ont continué à valoriser l'entreprise à un niveau élevé, dépassant de loin les valorisations des constructeurs automobiles traditionnels.

À la mi-décembre, la capitalisation boursière de Tesla atteignait plus de 1500 milliards de dollars, les actions s'échangeant autour de 480 dollars. Mais, depuis lundi, le cours de l'action est tombé à environ 222 dollars, ce qui ramène la capitalisation boursière du constructeur à environ 715 milliards de dollars.

À titre de comparaison, les géants américains de l'automobile Ford et General Motors valent respectivement 40 et 48 milliards de dollars.

