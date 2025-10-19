L'abonnement demi-tarif sera maintenu et devrait être moins cher

L'abonnement demi-tarif pour les transports publics sera maintenu, rassure dimanche dans le ...
L'abonnement demi-tarif sera maintenu et devrait être moins cher

L'abonnement demi-tarif sera maintenu et devrait être moins cher

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

L'abonnement demi-tarif pour les transports publics sera maintenu, rassure dimanche dans le SonntagsBlick Helmut Eichhorn, le directeur général d'Alliance SwissPass, après les gros titres de certains médias sur sa disparition. Il 'sera même moins cher', assure-t-il.

La réduction de prix avec l'actuel abonnement demi-tarif est de 50% au maximum, alors qu'avec le nouvel abonnement, le rabais sera de 50% au moins, affirme M. Eichhorn. L'objectif est de mettre en place un système de bonus compréhensible, qui permet de savoir à tout moment combien de kilomètres ont été parcourus et quel rabais en résulte, ajoute-t-il.

'De plus, un prix est affiché avant et après chaque trajet. Tout cela est très transparent. Il n'y aura pas d'augmentation de prix cachée', affirme le directeur d'Alliance SwissPass.

Trois produits seulement

Selon lui, il ne devrait plus y avoir à l'avenir que trois produits: un modèle de base pour lequel il faut payer le tarif plein, une offre forfaitaire comme l'abonnement général et un abonnement Smart. 'Cet abonnement Smart correspond à l'actuel demi-tarif et est en outre complété par un système de bonus'.

Avec ce système simplifié, précise M. Eichhorn, 'nous espérons déclencher une utilisation accrue des trains, trams et bus afin de générer des recettes supplémentaires'.

Le nouveau système n'est encore qu'un projet, relève cependant le directeur d'Alliance SwissPass. Aucune décision définitive sur son introduction n'a été prise, ajoute-t-il.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ukraine: début des travaux de raccordement électrique à Zaporijjia

Ukraine: début des travaux de raccordement électrique à Zaporijjia

Économie    Actualisé le 19.10.2025 - 00:35

Les éleveurs tessinois manifestent contre l’abandon des alpages

Les éleveurs tessinois manifestent contre l’abandon des alpages

Économie    Actualisé le 18.10.2025 - 17:41

Pékin favorable à de nouvelles négociations avec Washington

Pékin favorable à de nouvelles négociations avec Washington

Économie    Actualisé le 18.10.2025 - 06:49

De nouveaux droits de douane américains sur les bus et camions

De nouveaux droits de douane américains sur les bus et camions

Économie    Actualisé le 18.10.2025 - 01:39

Articles les plus lus

Italie: l'économie souterraine a augmenté en 2023

Italie: l'économie souterraine a augmenté en 2023

Économie    Actualisé le 17.10.2025 - 15:19

Trump confirme qu'il rencontrera Xi bientôt en Corée du Sud

Trump confirme qu'il rencontrera Xi bientôt en Corée du Sud

Économie    Actualisé le 17.10.2025 - 15:59

L'UE propose de mobiliser les avoirs russes pour aider l'Ukraine

L'UE propose de mobiliser les avoirs russes pour aider l'Ukraine

Économie    Actualisé le 17.10.2025 - 17:11

Les négociations sur le différend douanier se poursuivent

Les négociations sur le différend douanier se poursuivent

Économie    Actualisé le 17.10.2025 - 18:23