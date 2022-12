L'Ukraine et la Coupe du monde en tête des recherches des Suisses

Les recherches effectuées sur des moteurs comme Google traduisent les préoccupations des internautes. Cette année, les Suisses ont massivement tapé 'Ukraine', 'Coupe du monde 2022', 'Novak Djokovic' ou encore 'Qu'est-ce qu'un oligarque?' sur leur clavier.

'Wordle', un jeu en ligne américain racheté par le New York Times figure à la troisième place des requêtes les plus fréquemment introduites par les internautes suisses sur Google en 2022, derrière 'Ukraine' et 'Coupe du Monde 2022', a fait savoir le géant américain mercredi dans un communiqué.

'Novak Djokovic' et 'Australian Open' suivent en quatrième et cinquième position, en lien avec les déboires du joueur de tennis, rétif au vaccin contre le coronavirus et dont le visa australien avait été annulé. La reine Elisabeth II, décédée en septembre, figure en 9e position des requêtes les plus fréquentes.

L'âge de Poutine

Certaines questions sont revenues particulièrement souvent, poursuit Google. En 2022, les Suisses ont ainsi été très nombreux à se demander 'Combien de temps Omicron est-il contagieux?', 'Quel âge a Poutine?', 'Qu'est-ce qu'un oligarque?' ou encore 'Pourquoi le ciel est-il jaune aujourd'hui?'

A noter que les préoccupations différaient -un peu- dans les principales villes du pays. Chez les Bernois 'Gurtenfestival' a été la requête la plus fréquente, tandis que les habitants d'Aarau ont massivement recherché 'FC Aarau'. En revanche 'Coupe du monde 2022' a été la requête la plus fréquente des Lausannois, des Fribourgeois, des Genevois, des Luganais, des Zurichois, des Bâlois et des Lucernois, pour ne citer qu'eux.

/ATS