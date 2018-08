L'USP préconise plusieurs mesures solidaires pour aider les paysans

L'Union suisse des paysans (USP) a adopté mardi un premier train de mesures pour aider le monde agricole à faire face à la sécheresse. Elle prône la solidarité dans la branche et au sein du secteur agro-alimentaire. Vaud, Jura et Fribourg se sont aussi mobilisés.

Au lendemain des mesures d'urgence prises par la Confédération, la faîtière des paysans a lancé ses propres propositions. Sa priorité va à l'affourragement afin de garantir suffisamment de nourriture pour le bétail cet hiver. 'Il est important de montrer que nous prenons nous aussi nos propres mesures', a souligné Jacques Bourgeois, directeur de l'USP.

Les mesures préconisées en appellent à la solidarité des paysans eux-mêmes. Les agriculteurs disposant d'assez de fourrage sont appelés à placer leur offre sur le marché et dans les bourses au fourrage mises en place par les chambres cantonales d'agriculture. Les exploitants qui peuvent prendre des animaux pour l'automne et l'hiver sont priés de s'annoncer.

Appel aux transformateurs

L'USP demande aussi à la branche de transformation de s'associer aux efforts. Les abattoirs ne devraient pas exploiter la détresse des éleveurs à leur avantage. Il s'agit d'éviter une chute des prix des vaches de boucherie comme l'a montré une tendance déjà perceptible cette semaine.

Sur le marché du lait, la faîtière paysanne appelle les détaillants à verser jusqu'au 30 avril 2019 un montant de solidarité de 5 centimes pour le lait d'industrie. La totalité sera reversée aux producteurs de lait. De plus, toutes les déductions en cours doivent être interrompues immédiatement.

Enfin, l'USP espère un geste en matière de paiements directs. Ceux-ci ne doivent pas être amputés si les agriculteurs ne parviennent pas à respecter à la lettre les prescriptions qui y sont liées.

Critiques infondées

Une partie des mesures préconisées par l'USP, comme celle liée aux paiements directs justement, a déjà été proposée par le Département fédéral de Johann Schneider-Ammann lundi. Jacques Bourgeois salue le soutien de la Confédération pour le secteur agricole.

'Mais à l'avenir, on devrait faire face de plus en plus souvent à ces situations extrêmes dues au gel ou à la sécheresse. Il y a tout un catalogue de risques qui peuvent être couverts par l'assurance Suisse Grêle. Il faut analyser tous ces risques et se demander comment rendre ces assurances plus abordables pour les exploitants', estime le conseiller national (PLR/FR) dans les colonnes de la Liberté.

Il rejette les critiques des Vert'libéraux selon lesquelles le monde de la terre s'oppose toujours aux mesures contre le réchauffement climatique. 'Il ne faut pas se tromper de cible: l'agriculture apporte sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique', rappelle le Fribourgeois.

Cantons romands sur la brèche

Dans les cantons romands, l'aide est déjà en place par endroits. Le canton de Vaud a lancé mardi l'opération Alpa 18. Il apportera ainsi de l'eau au bétail d'une cinquantaine d'alpages du Jura et des Préalpes victimes de la sécheresse.

Le canton de Fribourg a lui demandé l'appui de l'armée pour alimenter par hélicoptère les alpages non accessibles par la route, en complément des entreprises privées déjà mandatées. Les premières interventions pourraient avoir lieu avant la fin de la semaine.

Le canton du Jura va proposer des aides aux agriculteurs touchés par la sécheresse, afin qu'ils puissent faire face à d'éventuels problèmes de trésorerie. Ces mesures viennent compléter les dispositions déjà prises par la Confédération. L'Aide Suisse aux Montagnards a aussi débloqué une aide d'urgence de 500'000 francs pour couvrir les frais d'approvisionnement en eau potable.

Côté météo, le mercure devrait continuer de dépasser en journée la barre des 30 degrés jusqu'à jeudi malgré les orages et averses en fin de journée et durant la nuit, selon SRF Meteo. Le tournant est attendu pour vendredi avec une chute des températures de quelque 10 degrés. Des flocons pourraient même faire leur apparition au-dessus de 2700 mètres.

/ATS