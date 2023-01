L'USP part en croisade contre l'initiative paysage

Les paysans craignent pour leur activité si les constructions sur les terres agricoles venaient à être trop limitées. L'Union suisse des paysans (USP) s'est opposée mardi à l'initiative paysage qui prévoit de réglementer davantage les constructions hors zone à bâtir.

L'USP a plaidé lors de sa conférence de presse annuelle pour un contre-projet indirect 'plus judicieux'. Il n'y a pas d'agriculture moderne sans bâtiments modernes, argue-t-il.

L'utilisation de terrain doit, certes, se faire de la manière la plus parcimonieuse possible, ne serait-ce que pour préserver les bases de la production alimentaire. Mais la construction de bâtiments modernes et leur agrandissement doit rester possible, selon l'USP.

Concrètement, cela concerne les étables, les serres, les abris et les entrepôts, mais aussi les infrastructures destinées à l'énergie ou la vente directe.

/ATS