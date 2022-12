L'usam demande à la Confédération d'enquêter sur la Poste

L'Union suisse des arts et métiers (usam) s'inquiète de possibles violations du droit des subventions par la Poste lorsque le géant jaune s'étend sur le marché privé. Elle a écrit au Contrôle fédéral des finances (CDF) pour lui demander de mener des vérifications.

'De nombreuses pratiques commerciales actuelles de la Poste ne sont pas liées à ses mandats de prestation et à sa position de monopole' dans les lettres légères, critique la faîtière des PME. Elle estime que ses acquisitions d'entreprises dans les secteurs de la publicité et des logiciels 'sont douteuses' et que les prix payés sont 'difficilement compréhensibles' par rapport à la réalité du marché.

A ses yeux, le modèle d'affaires de la Poste devient 'problématique' lorsqu'elle essaie de bâtir un 'écosystème' qui évince des PME de marchés comme ceux des services de communication, de paiement, de fiduciaire et de l'informatique. Et de citer en exemple le rachat de la société Klara, active dans le transport confidentiel d'informations numériques.

Manque de transparence

'C'est d'autant plus choquant que la Poste s'attaque de plus en plus à des marchés saturés, où il ne peut s'agir que d'évincer des acteurs privés', ajoute l'usam dans son courrier, révélé samedi par Le Temps et dont Keystone-ATS a obtenu une copie.

Dans ce contexte, la Poste 'devrait prouver qu'elle n'alloue pas de moyens financiers à des domaines d'activité non subventionnés'. La question se pose notamment de savoir si elle 'enfreint le droit des subventions en poursuivant de tels modèles commerciaux', écrit l'usam.

Selon elle, le problème du manque de transparence de la Poste et des distorsions de la structure des coûts qu'elle engendre 'n'est pas nouveau'. Plusieurs plaintes ont en effet déjà été déposées contre le géant jaune devant la Commission de la concurrence (Comco).

L'examen demandé au CDF est donc 'absolument nécessaire pour apporter clarté et vue d'ensemble dans un domaine qui, à juste titre, est de plus en plus remis en question par beaucoup'.

Acquisitions ciblées

Interrogée par Keystone-ATS, la Poste se défend. Lors de l'ouverture du marché à la concurrence, en 1997, l'entreprise 's'est vu fixer des garde-fous' et elle 's'y tient', souligne son service de presse.

'Dans le débat public, on a parfois l'impression que la Poste acquiert une multitude d'entreprises à sa guise', déplore-t-il. Le géant jaune assure pourtant ne pas suivre une 'stratégie d'achat', mais de 'focalisation'.

'En fin de compte, il s'agit d'un petit nombre d'entreprises définies et stratégiquement sélectionnées que la Poste souhaite acquérir', assure-t-il.

La Poste se dit 'convaincue que seule la croissance et les acquisitions qui en découlent permettront à long terme de fournir en autofinancement un service universel politiquement souhaité et pertinent à l'échelle nationale (...) Nous avons besoin d'une 'épuration de portfolio' afin de pouvoir financer le service public à plus long terme', conclut-elle.

/ATS