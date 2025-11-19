L'UE veut assouplir ses règles sur l'IA

L'Union européenne a annoncé mercredi une série de mesures visant à réduire le fardeau réglementaire ...
Photo: KEYSTONE/OBS/GETTY IMAGES/OBS/GETTY IMAGES/DNY59

L'Union européenne a annoncé mercredi une série de mesures visant à réduire le fardeau réglementaire dans le domaine de l'intelligence artificielle et des données. Elle entend ainsi relancer la compétitivité de l'Europe et combler son retard technologique.

La Commission européenne propose notamment de donner plus de temps aux entreprises pour appliquer ses nouvelles règles sur les systèmes d'intelligence artificielle dits à 'hauts risques', après des appels de part et d'autre de l'Atlantique à assouplir la réglementation.

L'UE s'est dotée l'an dernier d'une ambitieuse loi en matière d'IA (AI Act), qui doit entrer en vigueur de manière progressive. Bruxelles veut désormais donner au secteur jusqu'à fin 2027, au lieu d'août 2026, pour se conformer aux obligations sur ces systèmes à hauts risques, des IA qui concernent des domaines sensibles comme la sécurité, la santé ou les droits fondamentaux.

C'est l'une des mesures phares d'un projet de loi de simplification de la réglementation en matière numérique, présenté mercredi par Bruxelles.

