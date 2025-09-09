L'UE s'attaque au gaspillage alimentaire et à la fast fashion

Le Parlement européen a définitivement adopté mardi à Strasbourg une loi contre le gaspillage ...
L'UE s'attaque au gaspillage alimentaire et à la fast fashion

Photo: KEYSTONE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Le Parlement européen a définitivement adopté mardi à Strasbourg une loi contre le gaspillage alimentaire et les déchets textiles. Ce texte vise notamment les déchets liés à la fast fashion, ces millions de vêtements à bas coûts importés de Chine.

Les eurodéputés ont approuvé sans la moindre modification ce texte consensuel négocié avec les Etats membres. Chaque Européen génère en moyenne par an 130 kilos de déchets alimentaires et une quinzaine de kilos de déchets textiles, secteur où le recyclage est quasi nul, selon l'UE.

La nouvelle loi, qui ne détaille pas de mesures concrètes, fixe aux pays européens des objectifs contraignants de réduction des déchets dans l'alimentation.

En 2030, chaque Etat membre devra réduire de 30% les déchets alimentaires de la distribution, de la restauration et des ménages, et de 10% ceux générés par la transformation et la fabrication des aliments, par rapport aux volumes annuels enregistrés entre 2021 et 2023.

/ATS
 

