L'UDC demande au Conseil fédéral de relancer l'économie

Le Conseil fédéral devrait lever l'ordonnance sur le coronavirus le 20 avril, estime le groupe parlementaire UDC. Les populations à risque doivent continuer à être protégées, mais l'économie et la société doivent reprendre progressivement leur fonctionnement normal.

Le groupe UDC a présenté mardi aux médias un papier stratégique en dix points afin de préserver au mieux les milieux économiques. La reprise du travail, avec les mesures de protection nécessaires, doit absolument être décidée.

Le gouvernement est aussi prié de ne plus libérer de moyens financiers en recourant au droit d'urgence. La Confédération a déjà libéré 62 milliards de francs et de nombreux cantons ont pris leurs propres mesures, fait valoir le parti.

L'UDC estime que les moyens financiers supplémentaires devraient être décidés par le Parlement et non plus par la seule Délégation des finances.

Depuis plusieurs jours, les pressions pour relancer la machine économique en Suisse se font de plus en plus pressantes sur le Conseil fédéral. Outre l'UDC, le PLR et les milieux économiques plaident pour la réouverture des commerces et des entreprises après le 19 avril.

Les syndicats et les Verts réclament au moins une stratégie de sortie, tandis que le PS met en garde contre la tentation d'une reprise rapide. Le PDC doit s'exprimer cet après-midi.

