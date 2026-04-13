L'Opep abaisse sa prévision de croissance de la demande de pétrole

L'alliance des pays exportateurs de pétrole (Opep) a abaissé de 500'000 barils sa prévision de la croissance de la demande quotidienne de pétrole au 2e trimestre, la justifiant par la situation au Moyen-Orient, selon son rapport mensuel publié lundi.

La demande mondiale d'or noir devrait s'établir à 105,1 millions de barils par jour au 2e trimestre, estime désormais l'Opep, contre 105,6 mb/j prévus dans son évaluation de mars.

La consommation de pétrole devrait ainsi croître de 900.000 barils, alors que l'Opep s'attendait le mois dernier à une augmentation de 1,4 million de barils par jour au 2e trimestre.

'La croissance de la demande pour le 2e trimestre est révisée à la baisse', à la fois pour la zone OCDE et la zone hors OCDE, 'principalement en raison d'une légère faiblesse transitoire de la croissance de la demande de pétrole, compte tenu des développements en cours au Moyen-Orient', a indiqué l'Opep dans son rapport d'avril.

'Cependant, cette faiblesse devrait être compensée au second semestre de l'année', où elle sera de 1,6 mb/j en hausse trimestrielle ajoute l'organisation, sans plus d'explications.

Sur l'ensemble de l'année, l'Opep prévoit une hausse de la consommation de 1,4 mb/j par rapport à l'an dernier, une perspective inchangée par rapport à ses prévisions en mars, 'portée presque entièrement par la demande provenant des régions hors OCDE, principalement la Chine, l'Inde et le reste de l'Asie'.

Au total, la consommation mondiale devrait atteindre en moyenne 106,5 millions de barils par jour en 2026 et 107,9 mb/j en 2027.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les frappes sur les infrastructures pétro-gazières des pays du Golfe et le blocage du détroit d'Ormuz où transitent habituellement 20% du commerce mondial de gaz et de pétrole ont provoqué la plus grave crise énergétique de l'histoire et fait flamber les cours des hydrocarbures.

'Ces évolutions ont resserré les marchés physiques et entraîné une hausse de la demande de remplacement immédiat de brut en provenance d'autres régions, telles que le bassin de l'Atlantique, la mer du Nord, la Caspienne, la Méditerranée et la région Asie-Pacifique', souligne l'Opep.

L'Opep regroupe 12 pays producteurs de pétrole, emmenés par l'Arabie saoudite.

L'alliance élargie, Opep+, réunit dix Etats de plus, menés par la Russie, et représentant un peu moins de la moitié de la production mondiale de brut (46%).

/ATS