L'ONU appelle au respect et à l'empathie sur internet en 2023

Le haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a appelé vendredi à lutter contre la haine et la désinformation sur internet en 2023, en privilégiant le respect et l'empathie.

'Mon espoir pour l'année prochaine est que nous menions nos vies, individuellement et collectivement, avec gentillesse, empathie et unité, dans nos relations les uns avec les autres', a souligné Volker Türk dans un communiqué.

Il a appelé à faire part d'éventuels désaccords sur internet avec respect pour autrui et à en faire l'an prochain une sphère de communication plus digne. 'J'espère que nous aurons la liberté de nous exprimer, avec l'assurance d'être protégés contre la haine et la désinformation', a-t-il précisé.

En 2023, 'nous devons faire en sorte que les droits des femmes, par exemple, soient respectés à la maison et en public, que les femmes et les filles jouissent d'une pleine égalité et ne soient pas victimes de discrimination', a-t-il insisté.

A propos de l'environnement, il a ajouté: 'En sauvegardant les droits des générations actuelles et futures, traitons notre planète avec la gentillesse et l'humilité qu'elle mérite.'

/ATS