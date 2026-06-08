L'ONU appelle à l'« action urgente » pour les océans

La situation des océans 's'aggrave', s'alarme l'ONU dans un rapport scientifique. L'organisation appelle les États à l''action urgente' devant l'accélération du réchauffement, la pollution et la mise en danger de la vie sous-marine.

'L'océan est le fondement de la vie sur Terre. Mais sa santé est gravement menacée, car les écosystèmes et les habitats approchent ou dépassent des points de basculement critiques', écrivent les auteurs du rapport publié lundi auquel ont contribué 600 scientifiques issus de 86 pays.

En préambule de cette troisième Évaluation mondiale de l'océan (WOA III) de 1'350 pages qui s'intéresse à la période entre 2018 et 2023, les auteurs jugent que 'ses conclusions exigent une action urgente'.

'Nous ne pouvons pas continuer à considérer l'océan comme une ressource inépuisable', a de son côté commenté le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, cité dans un communiqué.

'Ce rapport doit servir de signal d'alarme urgent', a aussi réagi l'ONG Greenpeace dans un communiqué, appelant à 'créer des sanctuaires marins entièrement protégés qui interdiront toute activité humaine d'exploitation', en référence à la pêche industrielle et à l'extraction de minéraux en eaux profondes.

L'eau se réchauffe et monte plus vite

Le rapport met en avant les multiples 'pressions' auxquelles font face les océans, qui altèrent leurs propriétés physiques et chimiques, du changement climatique à la pollution en passant par la démographie à l'heure où 37% des humains vivent à moins de 100 km des côtes.

L'une des résultantes est leur réchauffement accéléré: 16% de la totalité du réchauffement des océans depuis 70 ans s'est produit depuis 2018.

Jouant naturellement le rôle capital d'amortisseur climatique en absorbant les excès de chaleur, ils font face désormais à une acidification accrue, relève le rapport.

Le réchauffement a aussi pour effet d'accélérer la montée des eaux à travers la dilatation des océans, en plus de la fonte des glaces. De 2 millimètres en moyenne par an avant 2015, la montée des océans est passée à 4,3 millimètres par an en 2023.

D'ici 2035, l'hypothèse d'un océan arctique sans aucune glace en fin d'été est désormais considérée comme possible, relèvent aussi les auteurs.

Les pollutions s'aggravent

Certains contaminants historiques à l'instar du mercure semblent en baisse, mais d'autres augmentent comme les produits d'entretien, les résidus de médicaments tels que les antibiotiques, et surtout le plastique, dont les résidus les plus petits affectent plus de 4'000 espèces.

'La pollution est partout, jusque dans les fosses les plus profondes', affirme dans un entretien avec l'AFP Ian Butler, scientifique australien qui a participé au rapport. Selon lui, 'elle augmente plus vite que nous ne parvenons à gérer nos déchets, en particulier les plastiques'.

Chaque année, 52,1 millions de tonnes de plastiques arrivent dans l'océan, et sont à l'origine de 24'400 milliards de particules sur les couches supérieures des océans, détaille le rapport.

'Des mesures de gestion s'imposent pour réduire la présence et les impacts potentiels de la pollution', commente Ian Butler, même si les efforts pour parvenir à un accord international sur le plastique peinent à se concrétiser, sous la pression des producteurs de pétrole.

La biodiversité souffre davantage

Du blanchissement des coraux en raison des températures en hausse à la surpêche, en passant par les tortues victimes du plastique, le rapport égrène les très nombreuses espèces et habitats en danger.

Les pressions humaines et climatiques ont des effets 'de plus en plus marqués' sur l'ensemble de la biodiversité marine 'des micro-organismes aux mammifères marins et des plaines abyssales aux zones côtières', détaille le rapport.

'Si vous pêchez, vous saurez que les poissons changent partout. Ils se déplacent vers les pôles, donc vers des eaux plus froides, ou ils descendent plus profondément. Et certains n'ont tout simplement aucun avenir car ils n'ont nulle part où aller', relève Ian Butler.

Des progrès dans les politiques de conservation, de régulation et de coopération internationale sont 'cruciaux', affirment les auteurs.

Tout en qualifiant l'adoption du traité sur la haute-mer entré en vigueur en janvier d''étape décisive', les auteurs pensent que 'le défi consiste toujours à surmonter la fragmentation' entre États et intérêts sectoriels, à l'heure où le multilatéralisme a du plomb dans l'aile.

/ATS