L'OMS presse les pays de rejoindre son dispositif d'accès au vaccin

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a envoyé une lettre à ses pays membres les appelant à rejoindre son dispositif d'accès au vaccin contre le Covid-19. Elle a réitéré son appel à 'prévenir le nationalisme vaccinal'.

Lors d'une conférence de presse virtuelle, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a plaidé pour une mise en commun des outils permettant à la planète de combattre le Covid-19. Il a indiqué avoir envoyé mardi 'une lettre à tous les Etats membres pour les encourager' à adhérer au futur dispositif d'accès mondial au vaccin contre le Covid-19, connu sous le nom de Covax.

Son conseiller Bruce Aylward a précisé que les termes de ce dispositif étaient en train d'être finalisés. Mais il a souligné que plus de 170 pays, dont la Suisse, ont déjà indiqué vouloir rejoindre le mécanisme ou ont fait part de leur intérêt. Ils représentent près de 70% de la population mondiale.

'Nous attendons une réponse ferme des pays d'ici le 31 août', a-t-il précisé. Alors que la course aux vaccins s'intensifie, la pandémie du nouveau coronavirus a fait près de 775'000 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Deux phases

Une fois que les vaccins seront disponibles, l'OMS propose que leur attribution se déroule en deux phases via le mécanisme Covax. Les doses seront d'abord allouées 'de façon proportionnelle et simultanée à tous les pays participants (au Covax, ndlr) afin de réduire le risque global. Au cours de la phase 2, on tiendra compte de la menace et de la vulnérabilité des pays', a expliqué M. Tedros.

'La manière la plus rapide de mettre fin à cette pandémie et de rouvrir les économies est de commencer par protéger partout les populations les plus exposées aux risques, plutôt que les populations entières de quelques pays seulement', a-t-il fait valoir.

Il a ainsi expliqué que 'la priorité sera donnée aux travailleurs de première ligne dans les établissements de santé et d'aide sociale, car ils sont essentiels pour traiter et protéger la population et sont en contact étroit avec les groupes à haut risque de mortalité', à savoir les plus de 65 ans et ceux présentant des comorbidités.

'Pour la plupart des pays, une attribution (des vaccins, ndlr) pendant la phase 1 permettant d'atteindre 20% de la population, couvrirait la plupart des groupes à risque', a souligné le directeur général de l'OMS.

/ATS