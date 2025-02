L'OFSP se met à Bluesky dans un contexte de censure américaine

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) se met au réseau social Bluesky, alors que Donald Trump s'attèle, avec l'aide du propriétaire de X Elon Musk, à censurer des contenus sur les sites officiels américains. L'OFSP reste pour le moment actif sur X.

L'OFSP a annoncé jeudi sur X être désormais présent sur le jeune réseau social Bluesky. Des actualités sur des questions de politique sanitaire et de santé publique y seront publiées, est-il précisé.

L'office continue 'pour l'instant à utiliser X en parallèle', indique son porte-parole Daniel Dauwalder vendredi à Keystone-ATS. Ce dernier n'a pas souhaité indiquer si cette nouvelle présence sur Bluesky était une conséquence de la politique menée par le président américain Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir fin janvier. Cette décision s'inscrit dans la 'stratégie multiplateforme' de l'OFSP, s'est-il contenté de répondre.

L'administration Trump a ces derniers jours rendu inaccessibles des centaines de sites du gouvernement, dont celui de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), qu'Elon Musk veut fermer. Des contenus sur le sida ou destinés à la communauté LGBTQ+ ont été supprimés.

D'autres institutions et personnalités politiques ont fait le pas de quitter définitivement X. C'est le cas de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage et de l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a également tourné le dos au réseau social détenu par le milliardaire Elon Musk, lui préférant Threads.

