L'Italie ferme les commerces, sauf pour l'alimentation et la santé

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé mercredi soir la fermeture des commerces dans la péninsule, à l'exception de ceux relevant des secteurs de l'alimentation et de la santé.

'Nous fermons les commerces, les bars, les pubs, les restaurants', a-t-il dit lors d'une allocution solennelle. 'La livraison à domicile restera autorisée.' Les usines resteront ouvertes mais avec des mesures de sécurité supplémentaires.

Les services d'assurance, bancaires et postaux se poursuivront également, tout comme les transports et les activités agricoles, a-t-il annoncé. Selon le Premier ministre, les effets de cette mesure seront visibles 'd'ici 14 jours'.

'Gardons nos distances aujourd'hui pour mieux nous embrasser demain', a-t-il conclu. L'Italie a enregistré jusqu'ici 12'462 cas de contaminations et 827 décès.

Le Danemark ferme ses écoles

De son côté, le Danemark a également présenté mercredi soir des mesures pour tenter de contrer la progression du nouveau coronavirus, qui y a contaminé plus de 500 personnes. Les crèches, établissements scolaires et universitaires publics seront officiellement fermés à partir de lundi pour deux semaines.

La première ministre Mette Frederiksen a toutefois 'encouragé toutes les familles qui ont la possibilité de garder leurs enfants à la maison dès demain de le faire'.

Les bibliothèques et centres culturels fermeront eux à partir de vendredi et les fonctionnaires, dont le rôle n'est pas crucial, sont aussi priés de rester chez eux à partir de ce jour. Ces mesures sont valables deux semaines.

Le gouvernement travaille à l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes et s'attend à l'adoption d'une loi d'ici la fin de la semaine. L'interdiction devrait être applicables notamment aux restaurants et aux boîtes de nuit.

Dans un système de santé sous pression, des opérations planifiées peuvent être amenées à être repoussées, ont prévenu les autorités.

