L'HFR touché par une panne informatique majeure

L'hôpital fribourgeois (HFR) a fait face dimanche matin à une panne majeure impactant une très large partie de son système informatique. Le problème a pu être résolu en fin de matinée.

Cette panne, qui a affecté la grande majorité des services de l'HFR sur ses quatre sites, a eu lieu à 03h00, lors d'une mise à jour de sécurité, indique l'hôpital dans un communiqué. Elle a touché les systèmes de gestion des dossiers médicaux, du laboratoire, de la radiologie et d'autres services essentiels, mais sans impacter la téléphonie.

Une cellule de crise a été immédiatement activée et un plan de crise a été mis en oeuvre pour garantir au maximum les opérations de soins et minimiser les perturbations. La sécurité des patients et l'intégrité de leurs données n'a jamais été mise en danger.

Grâce à l'intervention rapide du service informatique et de son partenaire Swisscom, le problème a pu être résolu en fin de matinée. La situation va progressivement retourner à la normale au cours de l'après-midi.

/ATS