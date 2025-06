L'Etat du Valais veut coordonner les dons pour Blatten

Le Conseil d’Etat valaisan a décidé d’instaurer une commission des dons afin de coordonner les aides du canton et de la Confédération en faveur de la commune de Blatten et de ses habitants. Les dons et demandes de dons avoisinent les 57,4 millions de francs.

La commission sera présidée par Beda Albrecht, l'ancien chef du Service cantonal des contributions. Elle se composera notamment de représentants de la commune de Blatten, de Caritas suisse, de la Croix-Rouge suisse et de la Chaîne du Bonheur. La commission, qui pourra définir elle-même son organisation et attribuer au besoin des mandats externes.

Ses missions seront notamment d’examiner les demandes de dons, de les approuver, de collaborer avec les différentes entités donatrices et d’établir des rapports pour les instances compétentes.

Les tâches de cette commission seront nombreuses. Il s'agit notamment d’examiner les demandes des bénéficiaires potentiels, de coordonner les différentes aides (Confédération, canton, organisations d'entraide, assurances) et de collaborer avec les différentes entités donatrices,

La commission devra également approuver les dons destinés aux bénéficiaires en tenant compte des critères établis ainsi que d’établir des rapports pour les instances compétentes. La commune de Blatten sera quant à elle mandatée pour effectuer le versement des dons autorisés.

/ATS