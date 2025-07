L'Etat du Valais ordonne la fermeture du camping d'Arolla

Les autorités du Valais ont ordonné la fermeture du camping d'Arolla en raison des risques de lave torrentielle. La décision du Conseil d'Etat est tombée début juillet, après un recours des exploitants.

La présidente d'Evolène (VS) Virginie Gaspoz a confirmé samedi à l'agence Keystone-ATS une information du Nouvelliste. Après les intempéries de 2024 qui avaient entraîné des crues de la Borgne et fragilisé les berges, on savait que la carte des dangers serait actualisée, a-t-elle indiqué.

'On espérait qu'on pourrait exploiter le camping cette année encore, sachant que l'actuel plan de zone est en révision', a poursuivi l'élue. Mais le canton en a décidé autrement. La situation de danger du camping d'Arolla, au pied des montagnes et situé au bord de la Borgne, s'est aggravée, selon la Commission cantonale des constructions (CCC), autorité compétente pour les installations hors des zones à bâtir.

La commission a donc ordonné le 12 juin la fermeture immédiate du camping. Les gérants ont fait recours, mais l'Etat du Valais l'a rejeté, confirmant la fermeture programmée du camping pour le 13 juillet.

Blatten, Lourtier

Le camping d'Arolla, le plus haut de Suisse, recense 12'000 nuitées par année, dans une région connue pour ses activités de montagne. Pour les gérants, cités dans le journal valaisan, c'est 'un coup de massue'. La commune travaille actuellement à une relocalisation, a indiqué Mme Gaspoz.

Récemment, le Valais a fait les gros titres en raison d'une succession de catastrophes naturelles. Hormis le cas de Blatten, dans le Lötschental, le 28 mai dernier, des laves torrentielles ont dévalé dans le val de Bagnes en juin dernier.

/ATS