L'Ecole hôtelière a soufflé ses 125 bougies à Lausanne

L'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) a fêté ses 125 ans lundi soir à Lausanne. Une date anniversaire qui marque le début d'une série de développements importants pour le groupe.

Quelque 750 invités du monde politique, économique et universitaire se sont rendus au Chalet-à-Gobet pour assister notamment au spectacle mis sur pied par Anne Richard et Viviane Bonnelli. Parmi eux, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, le conseiller d'Etat Philippe Leuba, les municipaux lausannois Natacha Litzistorf et Oscar Tosato, ainsi que de nombreux chefs d'entreprise et amis, écrit l'EHL mardi dans son communiqué.

Rêve réalisé

L'événement a eu pour but d'honorer un héritage unique, mais aussi de mettre en lumière l'esprit pionnier et novateur qui guide toujours l'école. L'EHL a été créée le 15 octobre 1893. Jacques Tschumi, membre de l'Association suisse des hôteliers, avait alors réuni 27 étudiants dans les locaux de l'Hôtel d'Angleterre à Lausanne avec le rêve de professionnaliser la gestion hôtelière.

Ce projet ambitieux s'est vite avéré une nécessité et se conjugue aujourd'hui sur les cinq continents. 'C'est une fierté de poursuivre le projet de Jacques Tschumi à une période si réjouissante pour le groupe EHL', a déclaré Michel Rochat, président du groupe EHL, cité dans le communiqué.

Des nouveaux campus

Parmi les projets en cours et à venir, le campus de Passugg aux Grisons fleurit. Le premier centre pour l'innovation dans les métiers de service en Europe est sur le point de voir le jour.

De nombreux travaux de recherche sont en cours, notamment dans le cadre de l'Institut de créativité en business créé tout récemment. Un nouveau campus va voir le jour en Asie du Sud-Est d'ici 2020. Sans oublier l'extension du campus sur le site du Chalet-à-Gobet qui accueillera 3000 étudiants d'ici 2021.

