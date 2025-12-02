L'Alliance SwissPass lance la carte prépayée

L'Alliance SwissPass lance la carte prépayée. Elle doit permettre à la clientèle n'ayant pas ...
L'Alliance SwissPass lance la carte prépayée

L'Alliance SwissPass lance la carte prépayée

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

L'Alliance SwissPass lance la carte prépayée. Elle doit permettre à la clientèle n'ayant pas de smartphone ni de carte de crédit de continuer à acheter spontanément un billet de transports publics.

Grâce à cette carte, les voyageurs pourront acheter leur billet rapidement et sans contact à tous les points de vente et tous les distributeurs. Y compris ceux qui n’acceptent pas l’argent liquide, comme certains appareils qui seront mis en place cette année encore, indique mardi l'alliance.

La carte SwissPass permet déjà à la clientèle d’acheter des titres de transport sans smartphone ni carte de crédit. Toutefois, contrairement au SwissPass, carte personnelle avec laquelle les billets sont généralement payés sur facture mensuelle, la nouvelle carte prépayée est rechargeable et non personnelle, donc anonyme.

Les voyageurs peuvent acheter et recharger cette carte en ligne ou à tous les points de vente des entreprises de transports participantes, dans tout le pays.

/ATS
 

Actualités suivantes

Vers un contrôle limité des investissements étrangers en Suisse

Vers un contrôle limité des investissements étrangers en Suisse

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 12:39

Dertour Suisse se réorganise et prévoit de biffer 250 postes

Dertour Suisse se réorganise et prévoit de biffer 250 postes

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 12:35

Le Black Friday perd de son attrait, la Suisse romande se distingue

Le Black Friday perd de son attrait, la Suisse romande se distingue

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 14:28

La Suva prévient contre les accidents de ski coûteux à l'étranger

La Suva prévient contre les accidents de ski coûteux à l'étranger

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 12:13

Articles les plus lus

OCDE: croissance modérée en Suisse

OCDE: croissance modérée en Suisse

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 11:03

L'OCDE table sur une croissance modérée en Suisse en 2026 et 2027

L'OCDE table sur une croissance modérée en Suisse en 2026 et 2027

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 11:29

Verbier: davantage de trains directs via Le Châble (VS) le week-end

Verbier: davantage de trains directs via Le Châble (VS) le week-end

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 11:54

Pas de surveillance de masse des communications avec l'étranger

Pas de surveillance de masse des communications avec l'étranger

Économie    Actualisé le 02.12.2025 - 12:03