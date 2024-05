L'ATE contre l'extension « démesurée » des autoroutes

Le référendum contre l'extension 'démesurée' des autoroutes, probablement soumis à votation cet automne, fait partie des priorités de l'ATE pour les mois à venir. L'association met aussi l'accent sur le 30 km/h, la protection contre le bruit et les transports publics.

L'Association transports et environnement (ATE) a présenté jeudi ses thèmes prioritaires pour une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Elle s'oppose en particulier aux projets de développement autoroutier du Conseil fédéral et du Parlement.

L'ATE tient aussi à la limitation de vitesse à 30 km/h. Elle regrette que ce modèle soit remis en question au Parlement, qui veut limiter le pouvoir de décision des cantons et des communes en la matière.

Le développement des transports publics fait aussi partie des priorités de l'ATE. Il ne faut pas se concentrer uniquement sur la route. L'ATE estime qu'il faut agir en particulier en ce qui concerne le raccordement de la Suisse au trafic ferroviaire international.

/ATS